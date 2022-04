Au fil du Nohain Donzy, 27 avril 2022, Donzy.

Au fil du Nohain Donzy

2022-04-27 – 2022-04-27

Donzy Nièvre Donzy Nièvre

EUR 9 9 Découvrez la force de l’énergie hydraulique au détour de la roue du Moulin de Maupertuis et de son édifice, qui a produit de la farine pendant plus de 600 ans

grâce au Nohain. Poursuivez la visite par une balade le long de la rivière. Equipés de jumelles et d’épuisettes, vous découvrirez la diversité de sa faune et de sa flore. Sortie en partenariat avec le Moulin de Maupertuis

pavillondeloire@coeurdeloire.fr +33 3 86 39 54 54

Découvrez la force de l’énergie hydraulique au détour de la roue du Moulin de Maupertuis et de son édifice, qui a produit de la farine pendant plus de 600 ans

grâce au Nohain. Poursuivez la visite par une balade le long de la rivière. Equipés de jumelles et d’épuisettes, vous découvrirez la diversité de sa faune et de sa flore. Sortie en partenariat avec le Moulin de Maupertuis

Donzy

dernière mise à jour : 2022-04-11 par