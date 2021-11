Au fil du livre Galerie Binome, 4 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 4 au 20 novembre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 13h à 19h

gratuit

La Galerie Binome invite les éditeurs complices de Ault de Thibaut Brunet (Prix MAD 2019) édité par les éditions Mille Cailloux, et de Les oubliées avec Picasso, Brassaï et Anais Boudot publié par The Eyes Publishing. En dialogue, la galerie expose Légendes le dernier travail de Lisa Sartorio – où le livre fait œuvre.

Mille Cailloux – Fondée en 2018, Mille Cailloux est dirigée par Léa Habourdin et Jessica Martinato. Maison d’édition dédiée à la publication de multiples intrépides, rares, bouleversants.. Ici, les livres pensés comme des œuvres, sculptures, publications d’artistes, ovnis, ont en commun de regarder les mondes humain.e.s ou non humain.e.s avec, à chaque fois, une manière propre à l’artiste de les questionner dans une forme nouvelle.

The Eyes Publishing, Fondée et dirigée par Vincent Marcilhacy et Véronique Prugnaud. The Eyes est une revue annuelle bilingue et une plateforme pour explorer et mettre en lumière la photographie sous toutes ses formes. Chaque année, TE Publishing édite la revue The Eyes, des monographies, des objets d’artistes et des essais autour de l’image et de la photographie.

Les livres seront exposés pendant toute la durée du festival, les éditeurs sont présents dans la galerie pendant la semaine de Paris Photo.

Galerie Binome 19 rue Charlemagne Paris 75004

Thibault Brunet, Ault, Editions Mille Cailloux, 2019