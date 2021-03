Montreuil Fablab La Verrière Montreuil Au Fil du Lab – Ados « Du matériau à l’outil et de l’outil au recyclage » Fablab La Verrière Montreuil Catégorie d’évènement: Montreuil

Au Fil du Lab – Ados « Du matériau à l’outil et de l’outil au recyclage » Fablab La Verrière, 7 avril 2021-7 avril 2021, Montreuil. Au Fil du Lab – Ados « Du matériau à l’outil et de l’outil au recyclage »

du mercredi 7 avril au mercredi 23 juin à Fablab La Verrière

Il sagit d’un atelier de 10 séances, se déroulant les mercredis après-midi durant lesquels nous allons concevoir et fabriquer des outils avec du bois récupéré. Les jeunes vont, durant cet atelier, travailler le bois en menuiserie et personnaliser leur création avec des techniques de fabrication numérique tel que la découpe laser ou bien l’impression 3D. Ses outils vont à leur tour permettre de recycler d’autre déchets.

Deux horaires possibles : de 14h à 16h ou bien de 16h30 à 18h30

Avoir entre 11 et 16 ans, gratuit pour les habitants de l’agglomération d’Est-Ensemble, 135 € les 9 séances pour les autres

Conception et Fabrication d’outils en bois Fablab La Verrière 2 place du 19 mars 1962 Montreuil 93100 Montreuil Centre-ville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-07T14:00:00 2021-04-07T16:00:00;2021-04-07T16:30:00 2021-04-07T18:30:00;2021-04-14T14:00:00 2021-04-14T16:00:00;2021-04-14T16:30:00 2021-04-14T18:30:00;2021-04-21T14:00:00 2021-04-21T16:00:00;2021-04-21T16:30:00 2021-04-21T18:30:00;2021-04-28T14:00:00 2021-04-28T16:00:00;2021-04-28T16:30:00 2021-04-28T18:30:00;2021-05-05T14:00:00 2021-05-05T16:00:00;2021-05-05T16:30:00 2021-05-05T18:30:00;2021-05-12T14:00:00 2021-05-12T16:00:00;2021-05-12T16:30:00 2021-05-12T18:30:00;2021-05-19T14:00:00 2021-05-19T16:00:00;2021-05-19T16:30:00 2021-05-19T18:30:00;2021-05-26T14:00:00 2021-05-26T16:00:00;2021-05-26T16:30:00 2021-05-26T18:30:00;2021-06-02T14:00:00 2021-06-02T16:00:00;2021-06-02T16:30:00 2021-06-02T18:30:00;2021-06-09T14:00:00 2021-06-09T16:00:00;2021-06-09T16:30:00 2021-06-09T18:30:00;2021-06-16T14:00:00 2021-06-16T16:00:00;2021-06-16T16:30:00 2021-06-16T18:30:00;2021-06-23T14:00:00 2021-06-23T16:00:00;2021-06-23T16:30:00 2021-06-23T18:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Montreuil Autres Lieu Fablab La Verrière Adresse 2 place du 19 mars 1962 Montreuil 93100 Ville Montreuil