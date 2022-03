Au fil du Jazz – Armstrong Memory Quintet Aramon Aramon Catégories d’évènement: Aramon

Gard

Au fil du Jazz – Armstrong Memory Quintet Aramon, 4 mars 2022, Aramon. Au fil du Jazz – Armstrong Memory Quintet Aramon

2022-03-04 – 2022-03-04

Aramon Gard Dans la cadre de “Au fil du Jazz”, le “Armstrong Memories” réuni autour de Franck, lui aussi trompettiste, sétois et autodidacte, vous fait voyager dans l’univers de la musique de Louis Armstrong qui reste intemporelle mais aussi intergénérationnelle. Aramon

dernière mise à jour : 2022-02-02 par

Détails Catégories d’évènement: Aramon, Gard Autres Lieu Aramon Adresse Ville Aramon lieuville Aramon Departement Gard

Aramon Aramon Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aramon/

Au fil du Jazz – Armstrong Memory Quintet Aramon 2022-03-04 was last modified: by Au fil du Jazz – Armstrong Memory Quintet Aramon Aramon 4 mars 2022 Aramon gard

Aramon Gard