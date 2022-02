Au fil du couteau d’Eric, le sculpteur queyrassin des cimes Paris Expo Porte de Versailles, 26 février 2022, Paris.

Dans le Queyras notamment et depuis des siècles, l’art populaire montagnard s’est particulièrement décliné dans le travail du bois. Outre les maisons et les fustes en mélèze, que l’on observe dans les villages d’altitude de Molines ou à Saint-Véran, les formes et les techniques varient d’une vallée à l’autre. Les objets du quotidien et le mobilier portent également l’empreinte d’une véritable expression culturelle propre au Queyras : lits clos, coffres à grains ou de mariage, berceaux, boîtes à sel… Autant de témoins d’un savoir-faire ancestral, transmis de génération en génération durant les longues veillées d’hiver au coin du feu. À l’image d’Éric Berge (sculpteur), les artisans de la région, toujours aussi agiles du couteau et de la gouge, creusent, évident, entaillent le bois (pin cembro ou pin à crochets) pour y sculpter rouelles et rosaces. Un art, une tradition à découvrir ou à redécouvrir mêlé d’un doux parfum de bois et de résine avec la participation de la Fédération des Gîtes de France des Hautes-Alpes. [[bergeeric@orange.fr](mailto:bergeeric@orange.fr)](mailto:bergeeric@orange.fr)

