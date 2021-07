Au fil du chemin Atelier du Plateau, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 17 juillet 2021

de 17h à 19h

gratuit

Allez, on prend la route ! Et au fil du chemin, des arpèges et des mélodies, on croise jongleur, marionnettiste et clown qui nous font esquisser des sourires. Venez avec nous, et accompagnez le Flying Piano au cours de sa pérégrination musicale.

Au détour d’une ruelle, d’une cour ou d’une placette, vous trouverez des artistes hauts en couleur qui viendront égailler votre samedi après-midi déjà bien ensoleillé !

Fabio Zindaco sera le chef d’orchestre : perché sur son piano mobile, il nous emmènera dans tous les bons coins du quartier. Puis, le jongleur Dimas Tivane saura épater de son agilité. Enfin, les Filles du bord de mer proposeront une joyeuse gouaille drôlistique, tout comme Mademoiselle Touche, ce clown, professeure d’histoire, complètement cinglée ! Des éclats de rire en perspective !

avec : Fabio Zindaco, piano, Dimas Tivane, jongleur, Gwenn Cariou, chant et manipulation, Adeline Dautreppe, accordéon, Cécile Robin, clown

Samedi 17 juillet – 17

Départ de l’Atelier du Plateau

Tout public

Gratuit, en accès libre



Atelier du Plateau angle des rues des Alouettes et du Plateau Paris 75019

Contact :Atelier du Plateau 0142412822 http://www.atelierduplateau.org/accueil https://www.facebook.com/latelierduplateau 0142412822 reservation@atelierduplateau.org

Date complète :

