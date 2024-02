Au fil des sentiers isséens Issy Tourisme International Issy-les-Moulineaux, samedi 23 mars 2024.

Au fil des sentiers isséens Visite guidée avec Florian Goutagneux Samedi 23 mars, 10h30 Issy Tourisme International Sur inscription. Prix public : 19€ – Prix adhérent : 16€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T10:30:00+01:00 – 2024-03-23T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T10:30:00+01:00 – 2024-03-23T12:00:00+01:00

Plus qu’une visite, c’est une promenade que vous allez faire avec ce circuit qui emprunte les chemins de traverse.

Zigzaguant au gré d’improbables allées et venelles, elle vous emmène sur les Hauts d’Issy où les vues sur la Seine et Paris sont impressionnantes. C’est un univers peuplé de pavillons de meulières et de briques roses, où semble régner une atmosphère perpétuelle de dimanche matin !

Chaque étape du parcours prend un tour historique et permet d’évoquer les grands moments du passé d’Issy-les-Moulineaux.

Plus d’informations auprès de l’Office de Tourisme ou au 01 41 23 87 00

Issy Tourisme International 62 rue du Général Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 87 00 http://www.issy-tourisme-international.com https://www.facebook.com/issytourismeinternational [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.issytourisme.com/standard/sorties-mars/au-fil-des-sentiers-isseens »}] Horaires :

Lundi : 10h – 18h

Mardi : 11h – 18h

Mercredi : 10h – 18h

Jeudi : 10h – 18h

Vendredi : 10h – 18h

Samedi : 10h-13h / 14h-16h

Fermé le dimanche Esplanade de l’Hôtel de Ville, à la sortie de la ligne de métro 12 (station Mairie d’Issy)

visite guidée histoire