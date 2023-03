Au Fil des Mots Varaignes Catégories d’Évènement: Dordogne

Varaignes

Au Fil des Mots, 31 mars 2023, Varaignes

2023-03-31 – 2023-03-31 Varaignes

Dordogne EUR Cette soirée contes et chansons sera accompagnée par des fileuses au rouet. Organisée par l’association « Le rendez-vous » Cette soirée contes et chansons sera accompagnée par des fileuses au rouet. Organisée par l’association « Le rendez-vous » +33 5 53 56 30 91 Varaignes

Dordogne, Varaignes
Château Varaignes Dordogne

