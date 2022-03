Au fil des mots Réseau des médiathèques Les Clayes-sous-Bois Catégories d’évènement: Les Clayes-sous-Bois

Au fil des mots, une balade littéraire dans vos médiathèques, en compagnie d’une personnalité qui partagera avec vous ses lectures les plus marquantes. Aujourd’hui nous recevons **Maud Ventura** qui tout en se baladant au sein des rayonnages de la médiathèque du Château, à Plaisir, partage ses coups de coeur et nous raconte ses anecdotes ! _« Au fil des mots », une façon originale de découvrir nos médiathèques._ _Adulte_

Un rendez-vous culture en ligne, retrouvez Maud Ventura, autrice du roman à succès “Mon mari” pour ce nouvel épisode d’”Au fil des mots”. Réseau des médiathèques Saint-Quentin-en-Yvelines Les Clayes-sous-Bois Yvelines

