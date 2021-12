Beaucourt Beaucourt Maison de l'Enfant Beaucourt, Territoire de Belfort Au fil des Mille et une nuits Beaucourt Maison de l’Enfant Beaucourt Catégories d’évènement: Beaucourt

Territoire de Belfort

Au fil des Mille et une nuits Beaucourt Maison de l’Enfant, 22 janvier 2022, Beaucourt. Au fil des Mille et une nuits

Beaucourt Maison de l’Enfant, le samedi 22 janvier 2022 à 17:30

_Au fil des Mille et une nuits_ en version tout public dès 5 ans. Ecoute, écoute… On dit d’elle qu’elle avait lu des livres et des écrits de toutes sortes, allant jusqu’à étudier les ouvrages des Sages et les traités de médecine. Entre ses mains, le fil de la vie. Pendant mille et une nuits, elle va le filer, le broder, le tisser afin de guérir ce grand roi devenu fou. Spectacle organisé par la médiathèque. Au fil des Mille et une nuits : des contes d’amour, des contes pour rire, des contes pour réfléchir, des contes pour vivre… Beaucourt Maison de l’Enfant 2 impasse des Combasles 90500 Beaucourt Beaucourt Territoire-de-Belfort

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T17:30:00 2022-01-22T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Beaucourt, Territoire de Belfort Autres Lieu Beaucourt Maison de l'Enfant Adresse 2 impasse des Combasles 90500 Beaucourt Ville Beaucourt lieuville Beaucourt Maison de l'Enfant Beaucourt