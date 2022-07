Au fil des lieux, une histoire d’amitié : Voyage à la découverte des kamishibaïs Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Oise

Au fil des lieux, une histoire d'amitié : Voyage à la découverte des kamishibaïs Beauvais, 16 juillet 2022, Beauvais.

Rue du Docteur Magnier Beauvais Oise

2022-07-16 15:00:00

Oise Restitution publique de l’histoire écrite et illustrée lors des ateliers d’écriture

avec La Fabrique à histoires et mise en musique par Frédéric Kwiek de l’association La Miette.

À partir de 5 ans.

Beauvais

