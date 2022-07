Au fil des lieux, une histoire d’amitié : Voyage à la découverte des kamishibaïs, 9 juillet 2022, .

Au fil des lieux, une histoire d’amitié : Voyage à la découverte des kamishibaïs



2022-07-09 – 2022-07-09

Association La Fabrique à histoires – Atelier d’illustration

Inscriptions au 03 44 12 67 31

Rallye d’écriture créative et collaborative d’un kamishibaï sur le thème de l’amitié. L’histoire commence à la médiathèque du centre-ville et s’écrit au fur et mesure dans les autres médiathèques participant à l’aventure.

Animation en 2 temps, 1 atelier consacré à l’écriture et 1 deuxième à l’illustration, avec une restitution publique de l’histoire réalisée sous forme de kamishibaï musical.

Pour les 7-10 ans

dernière mise à jour : 2022-06-29 par