Au fil des laines naturelles de la vallée alpine du Valgaudemar… Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Au fil des laines naturelles de la vallée alpine du Valgaudemar… Paris Expo Porte de Versailles, 1 mars 2022, Paris. Au fil des laines naturelles de la vallée alpine du Valgaudemar…

du mardi 1 mars au jeudi 3 mars à Paris Expo Porte de Versailles

Héritière d’un savoir-faire unique, la Filature du Valgaudemar (Saint-Firmin) créée en 1830 au cœur des Hautes Alpes, est l’une des dernières entreprises françaises à proposer la fabrication de fils en fibres naturelles. Sauvée en 2019, véritable « patrimoine vivant », elle a été reprise par Marie-Laure Laurent. Une entrepreneure passionnée, qui s’est lancée le défi de préserver ce magnifique patrimoine industriel, en le faisant entrer dans une nouvelle ère : sauvegarde du métier de filateur, adaptation aux exigences environnementales, collaboration avec les acteurs de la filière laine française et développement de fils français d’exception. Marie-Laure propose aux enfants de plus de 6 ans (mais aussi aux adultes), de créer un tableau/figurine de mouton avec la technique de feutrage à l’aiguille : application de la matière brute appliquée sur du feutre de laine fabriqué à la filature des Hautes-Alpes. [www.lainesvalgaudemar.com](http://www.lainesvalgaudemar.com) Née en 1830, la Filature du Valgaudemar (Hautes Alpes), est l’une des dernières entreprises françaises de montagne à proposer la fabrication de fils en fibres naturelles. Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-01T09:00:00 2022-03-01T10:00:00;2022-03-01T15:00:00 2022-03-01T16:00:00;2022-03-02T09:00:00 2022-03-02T10:00:00;2022-03-02T15:00:00 2022-03-02T16:00:00;2022-03-03T09:00:00 2022-03-03T10:00:00;2022-03-03T15:00:00 2022-03-03T16:00:00;2022-03-03T17:00:00 2022-03-03T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Paris Expo Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Ville Paris lieuville Paris Expo Porte de Versailles Paris Departement Paris

Paris Expo Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Au fil des laines naturelles de la vallée alpine du Valgaudemar… Paris Expo Porte de Versailles 2022-03-01 was last modified: by Au fil des laines naturelles de la vallée alpine du Valgaudemar… Paris Expo Porte de Versailles Paris Expo Porte de Versailles 1 mars 2022 Paris Paris Expo Porte de Versailles Paris

Paris Paris