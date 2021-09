Grenoble Grenoble Grenoble, Isère Au fil des fortifications grenobloises : 1700 ans d’histoire Grenoble Grenoble Catégories d’évènement: Grenoble

Isère

Au fil des fortifications grenobloises : 1700 ans d'histoire
2021-10-02
Grenoble Alpes Tourisme
14 rue de la République
Grenoble

Grenoble Isère EUR 6 9 Grenoble, fortifiée depuis la fin du IIIe siècle, a gardé de passionnants témoignages de ses différentes enceintes. Suivez notre guide et à l’aide de documents anciens et photos, voyagez à différentes époques et découvrez comment la ville se protégeait. dernière mise à jour : 2021-09-14 par

