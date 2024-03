Au fil des êtres vivants, les vertébrés une biodiversité visible Université Paris-Saclay bât Henri Moissan Orsay, lundi 18 mars 2024.

Au fil des êtres vivants, les vertébrés une biodiversité visible Du 14 mars au 21 avril2024, venez découvrir les vertébrés à travers l’exposition « Au fil des êtres vivants : les vertébrés, une biodiversité visible » au sein du bâtiment Henri Moissan ! 18 mars – 19 avril Université Paris-Saclay bât Henri Moissan entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-18T09:00:00+01:00 – 2024-03-18T18:30:00+01:00

Fin : 2024-04-19T09:00:00+02:00 – 2024-04-19T18:30:00+02:00

L’objectif de cette exposition est de transmettre des connaissances par l’intermédiaire de la valorisation du patrimoine scientifique existant sur le campus. Les animaux naturalisés exposés proviennent de la collection d’Histoire Naturelle de la Préparation à l’Agrégation des Sciences de la Vie, de la Terre et de l’Univers de l’Université Paris-Saclay.

« les midis « jeux et visites guidées »: Retrouvez-nous les : Jeudi 21 mars 12h00 – 14h00 ; Vendredi 22 mars 12h00 -14h00; Lundi 25 mars 12h00 -14h00 ; Jeudi 4 avril 12h30 – 14h00; Lundi 8 avril 12h00-14h00

Des visites guidées peuvent être organisées pour des groupes entre 5 et 10 personnes.

Université Paris-Saclay bât Henri Moissan 17 avenue des sciences Orsay 91400 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « chrystelle.duhem@universite-paris-saclay.fr »}]

vertébrés Cyclostomes Chondrichtyens Actinoptérigiens lissamphibiens squamates mammifères crocodiliens chéloniens oiseaux

photo Christophe Peus