SOIRÉE D’ÉCHANGE AVEC LA CH’TITE MAISON SOLIDAIRE Au Fil De Soi, le tiers-lieu de l’Îlot Maracci, 23 mai 2023, Lille.

SOIRÉE D’ÉCHANGE AVEC LA CH’TITE MAISON SOLIDAIRE Mardi 23 mai, 18h30 Au Fil De Soi, le tiers-lieu de l’Îlot Maracci Entrée gratuite sur réservation

Dans le cadre des Conf’ de Maracci, la Ch’tite maison solidaire anime cette échange autour d’un sujet phare de leur associaion: la tiny house. Pour les curieux.ses, venez découvrir ce qu’est la tiny house et comprendre l’enjeu écologique de celle-ci !

Au Fil De Soi, le tiers-lieu de l’Îlot Maracci 21 rue Maracci Lille 59000 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « tierslieuaufildesoi@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.tierslieu-aufildesoi.org/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0760534564 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-23T18:30:00+02:00 – 2023-05-23T20:00:00+02:00

écologie rencontre