Repair Café Au Fil De Soi, le tiers-lieu de l’Îlot Maracci Lille, 10 décembre 2022, Lille.

Repair Café 10 décembre 2022 – 10 juin 2023, les samedis Au Fil De Soi, le tiers-lieu de l’Îlot Maracci Entrée libre, don bienvenu pour le fonds de roulement :-)

Que faire d’un grille-pain qui ne fonctionne plus ? D’un vélo dont la roue frotte ? Ou d’un pull mité ? Les jeter ? Pas question !

Chaque 2e samedi du mois, les réparateurs bénévoles du tiers-lieu se réunissent dans leur atelier pour vous aider à réparer tout ce qui peut l’être. Outils et matériaux sont également disponibles sur place. Réparer un pantalon ou un lecteur de CD avec l’aide d’un voisin qu’on ne connaissait pas jusqu’alors, c’est pratique, c’est ludique et c’est sympathique !

Comment ça marche ?

1. Vous prenez rendez-vous sur le site en précisant le type de réparation (objet, type de dysfonctionnement)

2. Après confirmation, vous apportez le jour J les objets en mauvais état de fonctionnement (lampes, sèche-cheveux, vêtements, jouets, petit électroménager, vélo, ordinateurs…) : tout ce qui ne fonctionne plus est bienvenu et aura peut-être la chance de vivre une seconde vie.

3. Vous assistez en direct au diagnostic et à la réparation – si celle-ci est possible – de votre objet : si des pièces sont nécessaires, les bénévoles vous accompagnent dans leur recherche en ligne pour vous aider à décider si vous investissez la somme associée pour cet achat. Si vous choisissez de commander la pièce, vous prenez rdv pour la session suivante et repartez avec votre objet pour le ramener avec la pièce manquante à cette occasion. Et si vous souhaitez réparer vous-même, les bénévoles bricoleurs vous guident avec patience et bienveillance :-)

Les objectifs du Repair Café :

– Contribuer à réduire les montagnes de déchets liées à la surconsommation en réanimant le réflexe de réparer plutôt que jeter ;

– Valoriser les compétences de chacun en les mettant au service de tous (et, qui sait ?, peut-être les transmettre et créer des vocations !) ;

– Développer le lien entre voisins dans une ambiance conviviale et généreuse où ils apprennent à se connaître autrement ;

– Contribuer à économiser les précieuses matières premières non renouvelables de notre planète et à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Le Repair Café Maracci est membre du réseau Repair Café International, créé en 2010 par la néerlandaise Martine Postma, journaliste à l’origine du concept​. ​

Depuis janvier 2022, nos bénévoles ont sauvé 224 kg d’objets dysfonctionnels ! Bravo à eux !

Au Fil De Soi, le tiers-lieu de l'Îlot Maracci 21 rue Maracci Lille 59000 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T09:30:00+01:00 – 2022-12-10T12:30:00+01:00

2023-06-10T09:30:00+02:00 – 2023-06-10T12:30:00+02:00

