Au fil de l’ooo Elisa Queneutte Place Castellane Marseille 6e Arrondissement, jeudi 7 mars 2024.

Au fil de l’ooo Elisa Queneutte Place Castellane Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Retrouvez Au fil de l’ooo par Elisa Queneutte à la Bibliothèque du métro Castellane.Enfants

Voyage musical et sensoriel à bord d’une goutte d’eau



En haut, le ciel, en bas, la mer, au-dessus, l’air, en-dessous, l’eau.

Et au milieu ?



Pas facile de quitter son nuage ! Margot petite goutte d’eau, se lance dans les airs et voyage de bas en haut. Elle rencontre de drôles d’animaux et objets flottants qui l’emmèneront dans leurs joyeux sillages…



Elisa Queneutte

A partir de 6 mois

Avec L’Éolienne MCE Production



Entrée libre dans la limite des places disponibles. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07

fin : 2024-03-07

Place Castellane Bibliothèque du métro Castellane

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Au fil de l’ooo Elisa Queneutte Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-08 par Ville de Marseille