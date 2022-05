Au fil de l’histoire, la place singulière des femmes et des enfants

2022-05-22 15:30:00 15:30:00 – 2022-05-22 16:30:00 16:30:00 De 15h30 à 16h30. Ouvert à tous. Gratuit. Cette visite guidée sera l’occasion de nous pencher sur le cimetière de Vayres Les Roses en tant que “lieu autre” qui possède, par ailleurs, un lien intime avec son village. Depuis son emplacement, dans le bourg, à la conception de ses espaces, jusqu’aux types de tombes et messages sur ces dernières, nous noterons les mutations importantes des siècles passés qu’ont subi les cimetières.

L’ancien cimetière de Vayres est un témoin sociétal fondamental pour une commune rurale, il porte en lui, les traces des évolutions de notre rapport à la mort, de la médecine, du développement de l’accès au soin et du droit.

Marqué par des crises historiques et traversé par des cycles, le cimetière de Vayres est un lieu archive qui nous permettra d’interroger le temps, depuis le XIXème siècle, au regard de la place particulière occupée par les femmes et les enfants.

Cette visite prendra, également, appui sur la typologie singulière du petit patrimoine funéraire du cimetière de Vayres, avec la place de la porcelaine et sur la notion de Matrimoine.

Ce temps de rencontre sera animé par Isabelle Pompe, passionnée par les représentations du patrimoine et membre fondateur de l'association vayroise "Vayres à Soi".

