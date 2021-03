Tence Tence Haute-Loire, Tence Au fil de l’eau Tence Catégories d’évènement: Haute-Loire

Tence

Au fil de l'eau, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Tence. 2021-07-30 14:30:00 14:30:00 – 2021-07-30 17:00:00 17:00:00 Office de Tourisme du Haut-Lignon 32 Grande Rue
Tence Haute-Loire EUR 10 10

Tence Haute-Loire EUR 10 10 Découverte de la rivière Le Lignon, son éco-système. Une balade accompagnée et commentée par un animateur de Guide nature randonnée, à faire en famille. Environ 4km, à partir de 5 ans. Découverte de la rivière Le Lignon, son éco-système. Une balade accompagnée et commentée par un animateur de Guide nature randonnée, à faire en famille. Environ 4km, à partir de 5 ans.

Catégories d'évènement: Haute-Loire, Tence
Lieu Tence Adresse Office de Tourisme du Haut-Lignon 32 Grande Rue Ville Tence