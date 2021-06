Voisins-le-Bretonneux Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry Voisins-le-Bretonneux, Yvelines Au fil de l’eau Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry Voisins-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Voisins-le-Bretonneux

Yvelines

Au fil de l’eau Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry, 30 juin 2021-30 juin 2021, Voisins-le-Bretonneux. Au fil de l’eau

Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry, le mercredi 30 juin à 10:30

Premier voyage de Partir en livre en route pour des aventures au fil de l’eau. Tango partait à la pêche tous les jours pour apporter de quoi vivre pour lui et sa mère… un jour où trois maigres poissons s’étaient laissés prendre dans son filet, sur le chemin du retour, il aperçoit des enfants du village qui malmènent une tortue… **Un évènement Partir en livre 2021**

Réservation sur l’agenda e-mediatheque.sqy.fr

Des histoires de pécheurs, de pirates, de navires et de poissons. Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 78960 Voisins-le-Bretonneux Voisins-le-Bretonneux Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-30T10:30:00 2021-06-30T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Voisins-le-Bretonneux, Yvelines Étiquettes évènement : Autres Lieu Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry Adresse Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 78960 Voisins-le-Bretonneux Ville Voisins-le-Bretonneux lieuville Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry Voisins-le-Bretonneux