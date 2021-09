Au fil de l’eau : le patrimoine des rivières en Nouvelle-Aquitaine Château de Taillebourg, 18 septembre 2021, Taillebourg.

Au fil de l’eau : le patrimoine des rivières en Nouvelle-Aquitaine

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Taillebourg

### Découvrez l’exposition « Au fil de l’eau : le patrimoine des rivières en Nouvelle-Aquitaine », réalisée en 2018 par la Région Nouvelle-Aquitaine, services Patrimoine et Inventaire. La région Nouvelle-Aquitaine compte près de 74 000 km de cours d’eau qui ont largement contribué au développement des activités humaines à travers les siècles. Un patrimoine varié, rural et urbain, technique et industriel, témoigne aujourd’hui de ce rapport étroit entre l’homme et la rivière. Cette exposition vous invite à découvrir ce patrimoine à travers de nombreux exemples pris sur les différents cours d’eau du territoire. Elle sera accompagnée par une animation interactive et par une frise sur l’histoire de Taillebourg et de la Charente.

Gratuit. Visite libre ou commentée dans les salles voûtées du château. Masque obligatoire et pass sanitaire exigé aux personnes de plus de 18 ans.

Château de Taillebourg 34 rue Aliénor d’Aquitaine, 17350 Taillebourg Taillebourg Charente-Maritime



