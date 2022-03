Au fil de l’eau Le Jardin Conté La Ségalassière Catégories d’évènement: Cantal

La Ségalassière

Au fil de l’eau Le Jardin Conté, 4 juin 2022, La Ségalassière. Au fil de l’eau

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Le Jardin Conté

Accompagné-es d’un naturaliste nous découvrirons le cycle de l’eau dans la nature mais aussi son fonctionnement. Nous aborderons la vie et le fonctionnement des zones humides, des zones aux eaux stagnantes ( mare). Nous réaliserons un indice biotique c’est à dire que nous mesurerons la qualité de l’eau de la rivière selon les insectes et les petites bêtes présentes. Nous en profiterons pour reconnaitre quelques plantes et insectes présents sur la zone étudiée. Gratuit pour les adhérents de l’association sinon tarif préférentiel pour les non-adhérents

Sur inscription- Prévoir des bottes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T19:00:00

