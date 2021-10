Ramonville-Saint-Agne La maison des sciences Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Au fil de l’eau La maison des sciences Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

du lundi 25 octobre au jeudi 25 novembre à La maison des sciences

Le Canal du Midi pour les génies ! Comment amener un bateau d’un point A à un point B à des niveaux d’altitudes différents ? Lance-toi dans la fabrication d’une péniche scientifique capable de faire des relevés de température, des courants, du pH de l’eau et découvre les mystères qui se cachent dans le canal. Construis une maquette d’écluse et des bassins à eau afin d’y tester ton bateau. A toi de jouer !

125 € semaine complète

Stage loisirs scientifiques 7-13 ans La maison des sciences Parc Technologique du Canal Bâtiment Marine 14 Rue Hermès 31 520 Ramonville Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-25T08:30:00 2021-10-25T18:00:00;2021-10-26T08:30:00 2021-10-26T18:00:00;2021-10-27T08:30:00 2021-10-27T18:00:00;2021-10-28T08:30:00 2021-10-28T18:00:00;2021-10-29T08:30:00 2021-10-29T18:00:00;2021-11-01T08:30:00 2021-11-01T09:00:00;2021-11-02T08:30:00 2021-11-02T09:00:00;2021-11-03T08:30:00 2021-11-03T09:00:00;2021-11-04T08:30:00 2021-11-04T09:00:00;2021-11-05T08:30:00 2021-11-05T09:00:00;2021-11-08T08:30:00 2021-11-08T09:00:00;2021-11-09T08:30:00 2021-11-09T09:00:00;2021-11-10T08:30:00 2021-11-10T09:00:00;2021-11-11T08:30:00 2021-11-11T09:00:00;2021-11-12T08:30:00 2021-11-12T09:00:00;2021-11-15T08:30:00 2021-11-15T09:00:00;2021-11-16T08:30:00 2021-11-16T09:00:00;2021-11-17T08:30:00 2021-11-17T09:00:00;2021-11-18T08:30:00 2021-11-18T09:00:00;2021-11-19T08:30:00 2021-11-19T09:00:00;2021-11-22T08:30:00 2021-11-22T09:00:00;2021-11-23T08:30:00 2021-11-23T09:00:00;2021-11-24T08:30:00 2021-11-24T09:00:00;2021-11-25T08:30:00 2021-11-25T09:00:00

