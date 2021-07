Au fil de l’eau Hostens, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Hostens.

Au fil de l’eau 2021-07-21 – 2021-07-21 Domaine départemental Gérard Lagors 19 Lieu-dit La Cité

Hostens Gironde

Au cœur de la Forêt des Landes de Gascogne en Sud Gironde, venez arpenter le domaine des Lacs d’Hostens et explorer cet écosystème magnifique d’une richesse exceptionnelle.

Observons, lors d’une balade au cœur des milieux aquatiques, la faune et la flore qui peuplent ces espaces

naturels. Découvrons leur importance et les menaces qui les fragilisent.

Balade naturaliste agrémentée d’anecdotes sur les êtres vivants présents dans nos écosystèmes.

Balade commentée par un animateur Environnement. A partir de 7 ans.

N’oubliez pas vos chaussures de marche, de l’eau et un chapeau suivant la chaleur.

Rendez-vous : Au niveau du local de l’antenne de l’office de tourisme sur le domaine départemental d’Hostens.

Au cœur de la Forêt des Landes de Gascogne en Sud Gironde, venez arpenter le domaine des Lacs d’Hostens et explorer cet écosystème magnifique d’une richesse exceptionnelle.

Observons, lors d’une balade au cœur des milieux aquatiques, la faune et la flore qui peuplent ces espaces

naturels. Découvrons leur importance et les menaces qui les fragilisent.

Balade naturaliste agrémentée d’anecdotes sur les êtres vivants présents dans nos écosystèmes.

Balade commentée par un animateur Environnement. A partir de 7 ans.

N’oubliez pas vos chaussures de marche, de l’eau et un chapeau suivant la chaleur.

Rendez-vous : Au niveau du local de l’antenne de l’office de tourisme sur le domaine départemental d’Hostens.

Au cœur de la Forêt des Landes de Gascogne en Sud Gironde, venez arpenter le domaine des Lacs d’Hostens et explorer cet écosystème magnifique d’une richesse exceptionnelle.

Observons, lors d’une balade au cœur des milieux aquatiques, la faune et la flore qui peuplent ces espaces

naturels. Découvrons leur importance et les menaces qui les fragilisent.

Balade naturaliste agrémentée d’anecdotes sur les êtres vivants présents dans nos écosystèmes.

Balade commentée par un animateur Environnement. A partir de 7 ans.

N’oubliez pas vos chaussures de marche, de l’eau et un chapeau suivant la chaleur.

Rendez-vous : Au niveau du local de l’antenne de l’office de tourisme sur le domaine départemental d’Hostens.

FDAAPPMA 33

dernière mise à jour : 2021-06-18 par