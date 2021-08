Villeparisis Canal de l'Ourcq Seine-et-Marne, Villeparisis Au fil de l’eau du canal de L’Ourcq Canal de l’Ourcq Villeparisis Catégories d’évènement: Seine-et-Marne

le samedi 18 septembre à Canal de l’Ourcq

Clément Turin va faire voguer notre imaginaire mêlant histoire patrimoniale du canal et l’univers fantastique du conte. Exposition de photos anciennes du canal de l’Ourcq par l’association Villeparisis et son passé

Tout public, familial. Sur inscription au 01 60 21 21 00

