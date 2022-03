Au fil de l’eau / Conte Espace culturel Decauville – Médiathèque Antoine de Saint-Exupery VOISINS-LE-BX Catégorie d’évènement: VOISINS-LE-BX

Espace culturel Decauville – Médiathèque Antoine de Saint-Exupery, le mercredi 11 mai à 11:00

Une grenouille vivait au bord d’un étang, près d’un ruisseau. C’était une grenouille verte, discrète, ordinaire. Elle a eu envie de devenir extraordinaire, s’est mise à réfléchir à un moyen pour se faire remarquer… Elle s’est mise à boire l’eau de l’étang, à boire du ruisseau, à boire, à boire… _De 4 à 8 ans – Sur réservation_

Histoire d'une grenouille qui rêvait de devenir extraordinaire…

