AU FIL DE L’EAU, AU FIL DE LA VIE Le Mans, 8 octobre 2021, Le Mans.

AU FIL DE L’EAU, AU FIL DE LA VIE 2021-10-08 09:00:00 – 2021-10-08 16:30:00 Place de la République Barnum Jeunesse Faites Lire

Le Mans Sarthe

Les trophées lecture Jeunesse sont remis au cours de la journée scolaire de Faites Lire ! Cette journée réunit les classes de Le Mans Métropole lauréates des trophées, portant sur deux albums sélectionnés (L’appel du marais de Davide Cali et Marco Soma et Tangapico de Didier Lévy et Alexandra Huard).

