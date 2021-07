Saint-Germain-de-la-Rivière Office de Tourisme du Fronsadais Gironde, Saint-Germain-de-la-Rivière au fil de l’eau au crépuscule avec Pêche33 Office de Tourisme du Fronsadais Saint-Germain-de-la-Rivière Catégories d’évènement: Gironde

au fil de l'eau au crépuscule avec Pêche33

du vendredi 23 juillet au vendredi 27 août

du vendredi 23 juillet au vendredi 27 août à Office de Tourisme du Fronsadais

Oiseaux, reptiles, amphibiens, insectes, poissons peuplant les milieux aquatiques et leurs abords. Découvrant l’importance de ces écosystèmes et les menaces qui les fragilisent. Balade naturaliste agrémentée d’anecdotes sur les êtres vivants présents dans nos écosystèmes. Départ office de tourisme du Fronsadais Enfant payant à partir de 7 ans 23 juillet et 27 aout : au bord de l’étang de Tourenne à St Germain de la Rivière 13 aout: au bord de l’Isle à saillans

enfants de 7 à 12 ans – 3€ – +12ans: 5€

Office de Tourisme du Fronsadais 1 avenue Charles de Gaulle 33240 saint germain de la riviere Saint-Germain-de-la-Rivière

2021-07-23T18:30:00 2021-07-23T20:30:00;2021-08-13T18:30:00 2021-08-13T20:30:00;2021-08-27T18:30:00 2021-08-27T20:30:00

