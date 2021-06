Daoulas Daoulas Daoulas, Finistère Au fil de l’eau/A-Hed an dour Daoulas Daoulas Catégories d’évènement: Daoulas

Finistère

Au fil de l'eau/A-Hed an dour 2021-07-18 09:30:00 – 2021-07-18 17:30:00

Daoulas Finistère Daoulas, Loperhet, Logonna-Daoulas Randonnée-découverte de la rivière et de la baie de Daoulas en kayak ou en stand-up-paddle. Trois communes et deux centres nautiques s’associent pour vous faire vivre une expérience inoubliable. Découvrez en naviguant la richesse du sud de la Rade ! Avec des animations organisées, des dégustations d’huîtres et de la musique et une collation à l’arrivée. Retour à Daoulas en car. Deux parcours :

• Daoulas – Logonna : grève du Yelen

• Daoulas – Loperhet : Rostiviec Modalités d’inscription :

– Inscription obligatoire auprès de l’Office de tourisme

– Une fiche d’inscription à remplir

– Paiement à l’Office de tourisme (en chèque ou espèce de préférence) Tarifs : 15 euros pour l’ensemble de la journée avec location de matériel / 6 euros pour la journée sans location de matériel.

/! Attention, pas de prêt de combinaison pour la rando nautique ! Pour plus d’infos :

Office de tourisme de Landerneau-Daoulas

