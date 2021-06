Au fil de l’Eau à Cessac Cessac, 19 juin 2021-19 juin 2021, Cessac.

Au fil de l’Eau à Cessac 2021-06-19 – 2021-06-19

Cessac Gironde Cessac

Connaissez-vous les lacs de Laubesc, à Cessac ? C’est l’occasion de découvrir ce lieu où différents écosystèmes cohabitent (zones humides, lacs, …) et de connaître toutes les anecdotes de cette faune et flore. Observons la faune et la flore aquatiques : oiseaux, reptiles, amphibiens, insectes, poissons peuplant les milieux aquatiques et leurs abords.

Découvrons l’importance de ces écosystèmes et les menaces qui les fragilisent.

Balade naturaliste agrémentée d’anecdotes sur les êtres vivants présents dans nos écosystèmes.

Animation gratuite (grâce au soutien du Département de la Gironde dans le cadre du dispositif « La Gironde se révèle ».

A partir de 6 ans. inscriptions obligatoires auprès de la Fédération de Pêche de la Gironde.

N’oubliez pas vos chaussures de marche, votre eau et votre chapeau en fonction de la chaleur!

+33 5 56 92 59 48

Département de la Gironde

