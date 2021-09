Au fil de l’Art 2021 Saint-André-de-Seignanx, 25 septembre 2021, Saint-André-de-Seignanx.

Au fil de l’Art 2021 2021-09-25 – 2021-09-26

Saint-André-de-Seignanx Landes Saint-André-de-Seignanx

Cette année, le contexte sanitaire n’aura pas eu raison de l’art dans le Seignanx !

Au fil de l’Art revient à Saint-André-de-Seignanx avec une trentaine d’artistes.

Venez échanger avec eux autour de leurs œuvres, et suivre le fil de l’art réalisé par les enfants des écoles et des centres de loisirs. Ateliers pour enfants samedi et dimanche, démonstration d’un sculpteur à la tronçonneuse, et remise des prix Coups de cœur adulte et enfant le dimanche à 17h30.

Ouverture de 15h à 18h le samedi et de 10h à 18h le dimanche.

Possibilité de se restaurer sous chapiteau avec une paella géante.

Pass sanitaire OU test PCR de moins de 48h négatif requis (test antigénique non accepté).

Au fil de l’art

dernière mise à jour : 2021-09-16 par