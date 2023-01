Au Fil de l’Air – Les itinérantes – Festival de Rocamadour Lacave Lacave Lacave Catégories d’Évènement: Lacave

Au Fil de l'Air – Les itinérantes – Festival de Rocamadour
CHÂTEAU DE LA TREYNE
Lacave

2023-08-15 16:00:00 – 17:00:00

Lot Lacave EUR ANCA PARGHEL__Colind Pentru Romania (arr. Pauline Langlois de Swarte)

ARIEL RAMIREZ – FELIX LUNA__Alfonsina y el mar (arr. Manon Cousin)

CELTIC WOMAN__Their Abhaile riu (arr. Pauline Langlois de Swarte)

EMEL MATHLOUTHI – AMINE EL GHOZZI__Kelmti Horra (arr. Elodie Pont)

TUTARCHELA__Heyamoli (arr. Tama Buadze)

YOSSI SPIVAK__Ma Navu (arr. Shira Cion)

FRÈRES GNANGUE__Ma M’lan To Tché

Laudario di Cortona (Codex italien du XIIe siècle)__Laude Novella (transcr. Pauline Langlois de Swarte)

PHILIP KUTEV__Dragana I Slaveja

GORAN BREGOVIC__Ederlezi, extrait du Film “Le Temps des Gitans”

DAVID YAZBEK__Omar Sharif, extrait du musical “The Band’s Visit” (arr. Elodie Pont)

EVA UGALDE__Uraren Besotik

MARIA MONTE – NANA VASCONCELOS / ROBERTINHO DE RECIFE__Borboleta (arr. Manon Cousin)

PATRIZIA POLI – LYDIA POLI – PATRICIA GATTACECA – GHJACUMU THIER__Ulisse

VÄRTTINÄ__Käppee (arr. Tijs Krammer)

RENÉ-MARC BINI – PAPE DIEYE__Sama Yoon, extrait du film “Les Caprices d’un fleuve” (arr. Pauline Langlois de Swarte)

GABRIEL FAURÉ – PAUL VERLAINE__Clair de Lune (arr. Pauline Langlois de Swarte)

MICHAEL McGLYNN__Cunnla Programme susceptible d’être modifié Les Itinérantes vous embarquent dans une épopée à travers le temps et l’espace dans un voyage musical en 16 langues différentes. Un tour du monde en musique aux confins des époques et des styles, du moyen-âge à nos jours. Laissez-vous porter vers l’inconnu au rythme de ces trois voix a cappella, entonnant des mélodies d’ici et d’ailleurs. @association Cantica Sacra Rocamadour

