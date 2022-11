« Au fil de la Trogne » à La Garette Sansais Sansais Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Deux-Sèvres Sansais La Grande Rigole, association de sauvegarde et de valorisation des patrimoines de La Garette – Sansais, vous invite à la découverte de nos arbres, ces sculptures naturelles qui habitent nos paysages et notre quotidien. Trois gueules de Trognes, bien de chez nous, nous proposent un parcours en barque pour arpenter quelques voies d’eau à la rencontre d’un patrimoine d’exception qui allie savoirs, usages et biodiversité. RDV à l’embarcadère des Frênes à La Garette à 11h ou 14h30 (sur réservation obligatoire à lagranderigole@gmail.com ) À 16h

Rendez-vous à la MFR (25, route des Cabanes – La Garette)

Projection du film Trognes, l’arbre aux 1000 visages de Timothée Janssen pour découvrir ou redécouvrir en image la richesse des arbres têtards

(Durée 52 mn) Nb de place limité

Vigilance : les trognes n’acceptent pas les retardataires

