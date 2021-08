Fréjus Médiathèque Villa Marie de Fréjus Fréjus, Var Au fil de la plume Médiathèque Villa Marie de Fréjus Fréjus Catégories d’évènement: Fréjus

Atelier Enluminures animée par Saliha OLLIVIER, artiste du Circuit des Métiers d’Art. Sur inscription au 04.94.51.01.89 Salle d’animation de la Médiathèque Villa-Marie Public familial et enfants à partir de 7 ans

Atelier Enluminures animée par Saliha OLLIVIER, artiste du Circuit des Métiers d'Art
Médiathèque Villa Marie de Fréjus
avenue Aristide Briand 83600 Fréjus
Fréjus
Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:00:00

