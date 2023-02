Le costume médiéval – exposition et démonstrations techniques Au Fil de la Lune Taulignan Catégories d’Évènement: Drôme

Taulignan

Le costume médiéval – exposition et démonstrations techniques Au Fil de la Lune, 1 avril 2023, Taulignan. Le costume médiéval – exposition et démonstrations techniques 1 et 2 avril Au Fil de la Lune Une exposition de plusieurs créations de costumes médiévaux de différentes époques vous attendra à l’atelier ainsi que des démonstrations de couture ou tissage d’époque. Au Fil de la Lune 3 rue de la poste 26770 Taulignan Taulignan 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes A l’occasion des journées européennes des métiers d’art, je vous propose de vous accueillir à mon atelier de couture à Taulignan.

Plusieurs costumes et accessoires (de ma propre confection) de différentes époques médiévales seront exposés et je serais également en démonstration de plusieurs technique de couture médiévales ainsi que du tissage de galon à la carte.

La boutique sera également ouverte avec mes créations 100% faites main.

L’entrée sera libre de 10h à 18h non-stop le samedi 1 et le dimanche 2 avril 2023.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 Virginie Clément – Au Fil de la Lune

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Taulignan Autres Lieu Au Fil de la Lune Adresse 3 rue de la poste 26770 Taulignan Ville Taulignan lieuville Au Fil de la Lune Taulignan Departement Drôme

Au Fil de la Lune Taulignan Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/taulignan/

Le costume médiéval – exposition et démonstrations techniques Au Fil de la Lune 2023-04-01 was last modified: by Le costume médiéval – exposition et démonstrations techniques Au Fil de la Lune Au Fil de la Lune 1 avril 2023 Au Fil de la Lune Taulignan Taulignan

Taulignan Drôme