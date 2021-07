La Chaussée-Saint-Victor Observatoire Loire La Chaussée-Saint-Victor, Loir-et-Cher “Au fil de la levée de Loire…” Observatoire Loire La Chaussée-Saint-Victor Catégories d’évènement: La Chaussée-Saint-Victor

Loir-et-Cher

“Au fil de la levée de Loire…” Observatoire Loire, 18 septembre 2021, La Chaussée-Saint-Victor. “Au fil de la levée de Loire…”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Observatoire Loire Tarif : 2€

Venez découvrir les levées, digues de terre qui sont le fruit d’un travail de grande ampleur, avec un éducateur nature autour de son histoire et de son rôle fondamental contre les inondations du val. Observatoire Loire Parc des Mées, Levée de la Loire, 41000 Blois La Chaussée-Saint-Victor Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T11:30:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T11:30:00 2021-09-19T13:00:00

