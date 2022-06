Au fil de la Garonne

2022-06-06 – 2022-06-06 EUR Embarquez pour une promenade en direction de Castets-et-Castillon, à la découverte de la Garonne, de son environnement et de ses richesses. Laissez les paysages se dévoiler au fil de l’eau et profitez d’une vue exceptionnelle sur le Château du Hamel. Commentaires assurés par le capitaine. Réservation obligatoire, rendez-vous au ponton Hazembat 15 minutes avant le départ de votre balade, muni de votre billet.

