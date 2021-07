Au fil de la Garonne Langon, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Langon.

Au fil de la Garonne 2021-07-06 – 2021-07-06 Ponton Hazembat Avenue Élie Samson

Langon Gironde Langon

10 EUR Au départ du ponton de Langon, laissez-vous tenter par une balade sur les eaux de la Garonne afin de mieux connaître ce fleuve, son environnement et de découvrir ses richesses. Les paysages et coteaux de Garonne défilent et se dévoilent, une belle découverte en perspective.

Balade commentée, les commentaires sont assurés par le capitaine.

Rendez-vous au ponton Hazembat 15 minutes avant le départ de votre balade, muni de votre billet.

Prévoir chapeaux et lunettes de soleil.

Au départ du ponton de Langon, laissez-vous tenter par une balade sur les eaux de la Garonne afin de mieux connaître ce fleuve, son environnement et de découvrir ses richesses. Les paysages et coteaux de Garonne défilent et se dévoilent, une belle découverte en perspective.

Balade commentée, les commentaires sont assurés par le capitaine.

Rendez-vous au ponton Hazembat 15 minutes avant le départ de votre balade, muni de votre billet.

Prévoir chapeaux et lunettes de soleil.

+33 5 56 63 68 00

Au départ du ponton de Langon, laissez-vous tenter par une balade sur les eaux de la Garonne afin de mieux connaître ce fleuve, son environnement et de découvrir ses richesses. Les paysages et coteaux de Garonne défilent et se dévoilent, une belle découverte en perspective.

Balade commentée, les commentaires sont assurés par le capitaine.

Rendez-vous au ponton Hazembat 15 minutes avant le départ de votre balade, muni de votre billet.

Prévoir chapeaux et lunettes de soleil.

Barge Party 33

dernière mise à jour : 2021-07-01 par OT Sauternes Graves Landes Girondines