Atelier Repair café : réparer plutôt que jeter ? Au fil de faire Romans-sur-Isère, 7 octobre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Réparer plutôt que jeter ? Transformer plutôt que produire ? Chiche !



Partant pour penser la création d’un repair café ?



Viens nous rencontrer pour en discuter : Au fil de faire, Rue Charles Peguy.



Renseignements auprès des Maisons de Quartiers..

2023-10-07 10:00:00 fin : 2023-10-07 13:00:00. .

Au fil de faire Rue Charles Péguy

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Repair rather than throw away? Transform rather than produce? You bet!



Ready to think about setting up a repair café?



Come and meet us for a chat: Au fil de faire, Rue Charles Peguy.



Information available from the Maisons de Quartiers.

¿Reparar en lugar de tirar? ¿Transformar en lugar de producir? ¡Adelante!



¿Estás listo para pensar en montar un café de reparación?



Ven a hablar con nosotros: Au fil de faire, Rue Charles Peguy.



Información de las Maisons de Quartiers.

Reparieren statt wegwerfen? Verarbeiten statt produzieren? Chiche!



Sind Sie bereit, über die Einrichtung eines Repair-Cafés nachzudenken?



Treffen Sie sich mit uns, um darüber zu diskutieren: Au fil de faire, Rue Charles Peguy.



Informationen bei den Maisons de Quartiers.

