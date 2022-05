Au fil d’Ariane : Un aller simple pour l’Asie. Aubenas Aubenas Catégories d’évènement: Ardèche

Au fil d'Ariane : Un aller simple pour l'Asie. Médiathèque Jean Ferrat d'Aubenas, Aubenas

2022-05-21 11:00:00 – 12:00:00

Aubenas Ardêche Aubenas Dans les valises de l’auteur et dessinateur Thierry Dedieu se cachent des légendes et ambiances de Chine et du Japon. Embarquement immédiat !

Pour enfants à partir de 6 ans. Dans la limite des places disponibles. contact@bm-aubenas.fr +33 4 75 35 01 94 http://www.bm-aubenas.fr/ Médiathèque Jean Ferrat d’Aubenas 1 rond point des écoles Aubenas

