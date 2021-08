Au feu ! Une histoire de la compagnie des sapeurs-pompiers de Pontivy Espace Kenere, 18 septembre 2021, Pontivy.

Depuis la Préhistoire, le feu est un élément primordial pour le développement de la vie humaine. Il permet de se chauffer, de s’éclairer et de cuire sa nourriture. Aussi, avant le développement de l’électricité, le feu est omniprésent en ville et dans les hameaux. Mais sa manipulation est dangereuse et risque de provoquer d’importants incendies en ville. Pour y faire face, la municipalité crée, en 1830, la première compagnie de sapeurs-pompiers de la ville. C’est l’histoire de cette compagnie que les archives municipales vous proposent de découvrir. A travers une sélection d’objets, de photographies et de documents anciens, nous vous invitons à découvrir la lutte contre l’incendie au XIXe siècle et son évolution au XXe siècle, l’évolution de leur matériel, leur rôle dans la défense passive durant la Seconde guerre mondiale… Venez également découvrir sur le parking de l’espace Kenere, une exposition de différents véhicules anciens de sapeurs-pompiers appartenant à l’association ADSVAR 56 ! _Informations : Archives municipales au 02 97 39 49 11 ou_ [_[archives@ville-pontivy.fr](mailto:archives@ville-pontivy.fr)_](mailto:archives@ville-pontivy.fr)

