Au feu les pompiers – Les mardis de la cinémathèque Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 1er Arrondissement

Au feu les pompiers – Les mardis de la cinémathèque Marseille 1er Arrondissement, 26 avril 2022, Marseille 1er Arrondissement. Au feu les pompiers – Les mardis de la cinémathèque Espace Cézanne (CRDP) 31, boulevard d’Athènes Marseille 1er Arrondissement

2022-04-26 – 2022-04-26 Espace Cézanne (CRDP) 31, boulevard d’Athènes

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône 4 6 Une satire flaubertienne de la société tchèque, un film qui risquait le comique avant que n‘arrivent les chars soviétiques…



Film de Milos Forman [1967, Tch, Vo, 75 min]

Avec Josef Sebanek, Jan Vostrcil Rendez-vous les mardis de la cinémathèque. http://www.cinemathequedemarseille.fr/ Une satire flaubertienne de la société tchèque, un film qui risquait le comique avant que n‘arrivent les chars soviétiques…



Film de Milos Forman [1967, Tch, Vo, 75 min]

Avec Josef Sebanek, Jan Vostrcil Espace Cézanne (CRDP) 31, boulevard d’Athènes Marseille 1er Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 1er Arrondissement Autres Lieu Marseille 1er Arrondissement Adresse Espace Cézanne (CRDP) 31, boulevard d’Athènes Ville Marseille 1er Arrondissement lieuville Espace Cézanne (CRDP) 31, boulevard d’Athènes Marseille 1er Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-1er-arrondissement/

Au feu les pompiers – Les mardis de la cinémathèque Marseille 1er Arrondissement 2022-04-26 was last modified: by Au feu les pompiers – Les mardis de la cinémathèque Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement 26 avril 2022 Bouches-du-Rhône Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône