Au Feu de la Conscience Concert-Poésie Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence, mardi 23 avril 2024.

Dans un jeu de résonnance, un dialogue intime et chaleureux, poète et guitariste nous invitent à savourer textes et musiques dans leurs liens tout à la fois précis et ciselés, lyriques et nostalgiques, méditatifs et complices.

Ivan Dmitrieff est poète, comédien et metteur en scène. Il a joué sur des scènes régionales et parisiennes, codirigé un théâtre et travaillé à de multiples ateliers et projets. Également photographe d’art, il témoigne de son cheminement par les mots, la parole, et l’image. Il offre au public des Concerts-poésie explorant les liens entre poésie et musique, mêlant voix parlée et chantée. Lors de lectures et de festivals, il se produit régulièrement en tant que poète-interprète dans un répertoire solo, donnant à vivre ses textes poétiques aussi bien dans le registre de l’intime que de la performance.



Fabrice Tumbarello est auteur-compositeur-interprète. Il a réalisé deux albums de chansons ; le premier album je suis la terre l’amènera à participer aux rencontres d’Astaffort de Francis Cabrel où il aura la chance de collaborer avec d’autres artistes et ainsi donnera naissance au second album le Val . Passionné par la transmission et la pédagogie, il enseigne la guitare classique depuis 2003 au Conservatoire de Toulon Provence Méditerranée où il forme de nombreux guitaristes. De plus, il a en charge deux orchestres de guitares pour lesquels il réalise de nombreux arrangements et compositions originales. .

Début : 2024-04-23 20:00:00

fin : 2024-04-23 21:30:00

Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur cafeassociatifaixois@gmail.com

