Au feu ! -Atelier de conservation préventive par Charlotte Maillard, régisseure générale des collections et Séverine Petit responsable des collections Musée du temps Besançon

Au feu ! -Atelier de conservation préventive par Charlotte Maillard, régisseure générale des collections et Séverine Petit responsable des collections Samedi 18 mai, 19h15, 20h15, 21h15 Musée du temps Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T19:15:00+02:00 – 2024-05-18T20:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T21:15:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Rencontrez les responsables des Plans de Sauvegarde des Biens Culturels (PSBC) des musées d’Arts et du Temps et apprenez comment sont protégées les œuvres d’art en cas d’urgence. Lors de cet atelier, vous serez chargés de définir la sauvegarde des œuvres du musée du Temps face à un risque d’incendie. Plongez dans une expérience pratique et passionnante de préservation du patrimoine !

Horaires : 19h15, 20h15 et 21h15

⌛ Durée : 45 minutes

Salle de la Tenture (1er étage)

Musée du temps 96 Grande Rue, 25000 Besançon Besançon 25000 République Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 87 81 50 http://www.besancon.fr/museedutemps http://www.facebook.com/mdt.besancon

© musées d’Arts et du Temps