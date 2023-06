Cheval et Aventure – Préados/Ados 11-17 ans – Août 7 jours-1 Au Fer A Cheval Paulinet, 13 août 2023, Paulinet.

Cheval et Aventure – Préados/Ados 11-17 ans – Août 7 jours-1 13 – 19 août Au Fer A Cheval 595€ pour le séjour de 7J6N

Le séjour colo apprenante Cheval et Nature est à destination des préadolescents et des adolescents de 11 à 17 ans.

Ici la nature et la bienveillance sont les maitres mots. Tous les jours les enfants peuvent aller soigner les animaux de la ferme, faire des balades à poneys et àç cheval ou encore profiter des grands jeux organisés ou de la piscine, le tout dans une ambiance coniviviale et de proximité.

Au Fer A Cheval la Bourrelié 81250 paulinet Paulinet 81250 Tarn Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://auferacheval-resa.com/index.php »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-13T14:00:00+02:00 – 2023-08-13T23:59:00+02:00

2023-08-19T00:00:00+02:00 – 2023-08-19T14:00:00+02:00

équitation randonnée