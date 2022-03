AU FÉMININ ? Montpellier, 3 mars 2022, Montpellier.

AU FÉMININ ? Montpellier

2022-03-03 – 2022-04-30

Montpellier Hérault

Vous avez trente rendez-vous avec le Réseau des médiathèques de Montpellier Méditerranée Métropole !

Poésie, rap, cinéma, jeux, musique, danse, patrimoine, exposition, etc, du 3 mars au 30 avril, la médiathèque centrale Émile Zola et la médiathèque Jules Verne à Saint-Jean-de-Védas proposent de nombreux rendez-vous autour de l’égalité femmes-hommes ouverts à tous les publics.

Rencontres avec une autrice passionnée, une sociologue amusée, une streameuse, projections de documentaires et de fictions, pièce dansée en langue des signes, ateliers rap et breakdance, club de lectures, DJ set… 29 rendez-vous et 22 partenaires mobilisés (Cinemed, Osez le Féminisme ! 34…) pour expérimenter des propositions originales et explorer de nouveaux territoires.

Pass vaccinal obligatoire

https://mediatheques.montpellier3m.fr/

Montpellier

dernière mise à jour : 2022-02-28 par