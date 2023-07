Découvrez le mobilier d’une confiserie emblématique Au Duché de Lorraine – Confiserie Lefèvre-Lemoine Nancy, 16 septembre 2023, Nancy.

Découvrez le mobilier d'une confiserie emblématique 16 et 17 septembre Au Duché de Lorraine – Confiserie Lefèvre-Lemoine

Admirez son mobilier lorrain, imaginé par Georges et Georgette Lefèvre.

Au Duché de Lorraine – Confiserie Lefèvre-Lemoine 47 rue Henri Poincaré, 54000 Nancy Nancy 54100 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 30 13 83 http://www.lefevre-lemoine.fr Créée en 1933 par Georges et Georgette Lefèvre, cette boutique de confiseries est demeurée préservée depuis lors. Le lieu est entièrement décoré de boiseries et de mobiliers lorrains qui rappellent l’enseigne « Au Duché de Lorraine ». La saga pâtissière des frères Lefèvre a débuté bien auparavant à Nancy : en 1840. Antoine Lefèvre fonde alors, rue de la Faïencerie à Nancy, une fabrique de pain d’épices et de biscuits de Reims. Confiseur et biscuitier, il forme son jeune frère, Romain, qui fondera en 1846 à Nantes une fabrique de biscuits : les petits LU. Les spécialités patrimoniales nancéiennes, macarons et bergamotes de Nancy y sont toujours mises à l’honneur !

Toujours demeurée familiale, la boutique de confiseries Au Duché de Lorraine a traversé le temps intacte. Les étalages de présentation en acier et cuivre nickelé ont été réalisés par les établissements nancéiens Hass de 1933 à 1939. Les gourmandises sucrées de Nancy sont présentées au sein d’un ensemble décoratif lorrain imaginé par Georges et Georgette Lefèvre, et réalisé par l’ébéniste Bezard. Un magnifique perroquet en faïence garde un oeil vigilant sur les lieux depuis 90 ans. Des faïences de Lunéville – Saint Clément et Emaux de Longwy sont mis à l’honneur depuis l’origine. Des luminaires exécutés par les établissements Muller Frères de Lunéville participent à l’ensemble.

En 2001, la confiserie Lefèvre-Lemoine est mise en lumière par Jean-Pierre Jeunet qui fait apparaître la petite boîte en métal rouge et or dans Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain.

Le mobilier lorrain de la confiserie est inscrit au titre des Monuments Historiques depuis février 2022.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Confiserie Lefèvre-Lemoine