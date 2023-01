1er Stage Mensuel pour tous de Qigong & Qitraining. au dojo du centre sportif de bel air, 29 janvier 2023, Beaugency.

1er Stage Mensuel pour tous de Qigong & Qitraining. Dimanche 29 janvier, 10h00 au dojo du centre sportif de bel air

stage 35€ ou 75€ pour 3 stages.

Objectifs visés : Amélioration de Equilibre, Remise en Forme et Prévention des Chutes.

au dojo du centre sportif de bel air rue pierre couverte 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire

…lors de ce 1er stage nous allons pouvoir ainsi aborder :

– Comment améliorer concrètement son équilibre ?

– Comment retrouver une meilleure élasticité naturelle ?

– et bien sûr de comment se prémunir des mauvaises chutes ?

En parallèle la pratique du « Qitraining » ou Ki-training nous permet aisément de tonifier,d’affiner, d’assouplir et de régénérer le corps et l’esprit.

De pouvoir si on le désire par la suite, pratiquer avec aisance et énergie toutes activités qu’elles soient (sportives, artistiques, martiales),

ou de juste ressentir au quotidien la puissance du « vivant » qui circule en chacun de nous et d’être dans le même temps détendu et relâché tout en se sentant plus droit et confiant.

Être bien tout simplement.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-29T10:00:00+01:00

2023-01-29T12:30:00+01:00

Stage Qigong & Qitraining sur Beaugency avec Frédéric DESCHAMPS.