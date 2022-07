Au détour d’un chemin Saint-Amand-le-Petit Saint-Amand-le-Petit, 10 juillet 2022, Saint-Amand-le-PetitSaint-Amand-le-Petit. Au détour d’un chemin Le Bourg

Saint-Amand-le-Petit Haute-Vienne Saint-Amand-le-Petit

2022-07-10 10:30:00 10:30:00 – 2022-07-10 Saint-Amand-le-Petit

Haute-Vienne Le Bourg Saint-Amand-le-Petit Haute-Vienne Saint-Amand-le-Petit Rdv à 10h30, à l’église. Gratuit. Rens: 05 55 69 27 81 La vie est une grande aventure. Réveillez vos émotions autour d’une balade insolite au pays de l’eau et de la pierre. Une surprise musicale vous attend! Accessible à tous. Rdv à 10h30, à l’église. Gratuit. Rens: 05 55 69 27 81 Le Bourg Saint-Amand-le-Petit Saint-Amand-le-Petit

dernière mise à jour : 2022-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Saint-Amand-le-Petit Saint-Amand-le-Petit Autres Lieu Saint-Amand-le-Petit Saint-Amand-le-Petit Adresse Saint-Amand-le-Petit Haute-Vienne Saint-Amand-le-Petit Ville Saint-Amand-le-PetitSaint-Amand-le-Petit lieuville Le Bourg Saint-Amand-le-Petit Saint-Amand-le-Petit Departement Haute-Vienne

Au détour d’un chemin Saint-Amand-le-Petit Saint-Amand-le-Petit 2022-07-10 was last modified: by Au détour d’un chemin Saint-Amand-le-Petit Saint-Amand-le-Petit Saint-Amand-le-Petit Saint-Amand-le-Petit 10 juillet 2022 Saint-Amand-le-Petit Haute-Vienne

Saint-Amand-le-PetitSaint-Amand-le-Petit Haute-Vienne